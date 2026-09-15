Виктория Боня заявила, что США уступают Китаю в технологиях

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Телеведущая Виктория Боня сравнила уровень технологий в Китае и США. В ролике, опубликованном в ее аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), блогер назвала американцев "отсталым миром".

По словам Бони, распространенное представление о том, что Китай является отсталой страной, не соответствует ее впечатлениям от поездки в город Чэнду. В качестве примера она привела аэропорт, где, по ее словам, проверкой багажа по прилете занимаются автоматизированные системы и роботы.

Боня также пошутила, что после увиденного ей кажется, будто китайцы уже живут на другой планете.

Кроме того, блогер обратила внимание на современную застройку Чэнду. Она отметила большое количество новых домов и добавила, что встретила в городе много модно одетых людей.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала о впечатлениях от поездки в США. Среди недостатков страны она выделила обслуживание в заведениях и еду. По словам Бородиной, московский сервис заметно лучше американского, а во время путешествия ей было сложно найти вкусные блюда. При этом телеведущая отметила, что вместе с семьей посещала лучшие рестораны США.