Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 12:18

Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что США уступают Китаю в технологиях

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Телеведущая Виктория Боня сравнила уровень технологий в Китае и США. В ролике, опубликованном в ее аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), блогер назвала американцев "отсталым миром".

По словам Бони, распространенное представление о том, что Китай является отсталой страной, не соответствует ее впечатлениям от поездки в город Чэнду. В качестве примера она привела аэропорт, где, по ее словам, проверкой багажа по прилете занимаются автоматизированные системы и роботы.

Боня также пошутила, что после увиденного ей кажется, будто китайцы уже живут на другой планете.

Кроме того, блогер обратила внимание на современную застройку Чэнду. Она отметила большое количество новых домов и добавила, что встретила в городе много модно одетых людей.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала о впечатлениях от поездки в США. Среди недостатков страны она выделила обслуживание в заведениях и еду. По словам Бородиной, московский сервис заметно лучше американского, а во время путешествия ей было сложно найти вкусные блюда. При этом телеведущая отметила, что вместе с семьей посещала лучшие рестораны США.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика