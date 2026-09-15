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15 сентября, 13:51

Общество

Орешкин предупредил, что население Земли достигнет пика к 2046 году

Фото: 123RF.com/pitinan

Численность населения Земли достигнет пика к 2046 году. Максимальная концентрация ожидается в странах Африки и Азии, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Выступая, он привел результаты прогнозов ООН.

"Например, в 2015 году они прогнозировали, что пика населения в этом веке не будет. Потом, что он будет в 2085 году. Последний прогноз, что он будет в 2055 году, но на самом деле наши расчеты показывают, что планета пройдет свое пиковое значение по населению уже в 2046 году", – цитирует Орешкина РИА Новости.

Замглавы администрации президента также обратил внимание на график, на котором показано население Земли через 50–70 лет. По словам Орешкина, самое большое место занимает Индия. В настоящее время большую часть количества рождений в мире составляют Азия и Африка.

Политик также продемонстрировал диаграмму с изменением возрастного состава людей с 1950 года и далее. Согласно ей, в 1950-е годы в мире было большое количество детей и людей трудоспособного возраста, однако затем стало расти население старшего поколения и тех людей, кто выше трудоспособного возраста.

Орешкин добавил, что большая часть трудоспособного населения к концу века будет располагаться в странах Африки.

Ранее сообщалось, что мировая рождаемость в 2026 году впервые опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Исследователи указали, что глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже. По их прогнозу, при сохранении текущей тенденции численность населения планеты может достигнуть пика в 9 миллиардов к 2056 году.

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