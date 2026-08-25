Мировая рождаемость впервые в истории опустилась ниже уровня воспроизводства

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Мировая рождаемость в 2026 году впервые опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World.

По оценкам авторов, глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже.

"Насколько нам известно, такого не происходило никогда – ни во время войн, ни во время пандемий", – говорится в исследовании.

При сохранении текущей тенденции численность населения планеты может достигнуть пика в 9 миллиардов к 2056 году, после чего начнется ее снижение. Этот прогноз контрастирует с оценкой ООН. Организация прогнозирует рост населения до 10,3 миллиарда к середине 2080-х годов и пока не видит признаков того, что мировая рождаемость опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X прокомментировал демографическую ситуацию в Сингапуре, где власти столкнулись с проблемами рождаемости и ввели меры по улучшению доступности жилья и увеличению отпусков. Публикацию он сопроводил краткой репликой: "Люди исчезают".