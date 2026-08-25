Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 18:14

Политика

Медведев назвал Стубба "реальным дебилом" за его заявления об ударах вглубь РФ

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии Александера Стубба "реальным дебилом". Об этом он написал в своем канале в MAX, сопроводив публикацию фотографией финского лидера с улыбкой.

Поводом для заявления стали слова Стубба о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории, включая атаки на логистические центры Wildberries, якобы "повышают стоимость и цену войны для России" и потому являются "разумной военной стратегией со стороны Украины", требующей поддержки.

"Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак", – написал Медведев.

Он также добавил, что Стубб был таким же, когда работал главой финского министерства иностранных дел. Медведев отметил, что хорошо его помнит – "ничего не изменилось".

"То же лицо, тот же интеллект", – резюмировал зампред Совбеза.

Слова Стубба также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что заявление финского лидера вызывает удивление, поскольку недавно Стубб говорил о необходимости наладить отношения с Москвой.

Читайте также


политика

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика