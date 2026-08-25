Медведев назвал Стубба "реальным дебилом" за его заявления об ударах вглубь РФ

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии Александера Стубба "реальным дебилом". Об этом он написал в своем канале в MAX, сопроводив публикацию фотографией финского лидера с улыбкой.

Поводом для заявления стали слова Стубба о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории, включая атаки на логистические центры Wildberries, якобы "повышают стоимость и цену войны для России" и потому являются "разумной военной стратегией со стороны Украины", требующей поддержки.

"Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак", – написал Медведев.

Он также добавил, что Стубб был таким же, когда работал главой финского министерства иностранных дел. Медведев отметил, что хорошо его помнит – "ничего не изменилось".

"То же лицо, тот же интеллект", – резюмировал зампред Совбеза.

Слова Стубба также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что заявление финского лидера вызывает удивление, поскольку недавно Стубб говорил о необходимости наладить отношения с Москвой.