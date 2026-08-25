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25 августа, 17:12

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NYT: Украина почти перестала использовать западные танки из-за БПЛА

Украина почти перестала использовать западные танки из-за БПЛА – СМИ

Фото: ТАСС/Sipa USA

Переданные странами Запада Украине танки почти не задействованы на поле боя из-за широкого распространения беспилотников. Об этом сообщила газета The New York Times, передает RT.

Как говорится в материале, востребованная ранее техника сейчас в основном простаивает в укрытиях.

Издание привело в пример 33-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая формировалась в том числе для получения западных танков. Уточняется, что в настоящее время ее танковый батальон не получает боевые задачи.

Причиной стали недорогие дроны, которым танки мало что могут противопоставить. Газета привела слова украинского военного, который рассказал, что бронетехника теперь применяется только в неблагоприятную для запуска беспилотников погоду.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине якобы построено несколько подземных предприятий, где производятся беспилотники. Утверждалось, что за день один такой завод выпускает свыше 200 дронов. Например, там создают БПЛА FP1.

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