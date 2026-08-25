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25 августа, 18:00

Город

Два двора благоустроены в Косино-Ухтомском на востоке Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты продолжают обновлять дворовые территории в районе Косино-Ухтомском на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Работы охватывают квартал, включающий несколько адресов на улицах Дмитриевского и Святоозерской. По двум адресам – Святоозерская, дом 26 и дом 34 – основные этапы благоустройства уже завершены.

В благоустроенных дворах уложен новый асфальт, заменен бортовой камень, обновлена детская площадка. Теперь там есть самые разные игровые комплексы.

Еще пять дворовых территорий квартала находятся в стадии обновления. Эти пространства требуют комплексного ремонта, поэтому работы здесь включают несколько направлений.

Для детей предусмотрены яркие игровые зоны с каруселями, качелями и комплексами для активных игр. Спортсмены смогут посещать воркаут-площадки и заниматься на уличных тренажерах. Кроме того, во дворах появится зона спокойного отдыха со скамейками и качелями под навесом, которую дополнит цветник с новыми растениями.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворовой территории в проезде Соломенной Сторожки Тимирязевского района. Работы проводились между домами 8, 10 и 10А. Там обновили дорожки, детские и спортивные площадки, а также провели озеленение.

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