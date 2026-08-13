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13 августа, 14:14

Мэр Москвы

Собянин: в Москве в этом году высадят около 10 тыс деревьев

Фото: sobyanin.ru

Около 10 тысяч новых деревьев планируют высадить в Москве в 2026 году на улицах, в скверах и обновленных общественных пространствах. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в 2025 году в городе высадили 12 тысяч крупномерных деревьев. Особое внимание уделяли озеленению крупных магистралей. Более 2,4 тысячи деревьев появились на Волгоградском проспекте и Марксистской улице, еще свыше 1,9 тысячи – на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября.

Новые деревья также высадили на Щелковском шоссе и прилегающих улицах, Ленинском проспекте, Абельмановской улице и в 3-м Крутицком переулке. На Нагатинской, Новоданиловской и Павелецкой набережных в рамках единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки посадили 200 взрослых лип и остролистных кленов.

"Для озеленения крупных магистралей мы выбираем взрослые деревья возрастом от 10 до 25 лет и высотой от 4 до 8 метров. В основном, это липы, вязы и клены разных видов, которые отлично приживаются в мегаполисе, не боятся ветра и морозов, а их густая крона сохраняет красивый вид весь сезон", – рассказал мэр.

Отдельным направлением остается озеленение социальных объектов. После реконструкции поликлиник и школьных корпусов на их территориях высадили более 1,8 тысяч деревьев. В "Сколкове" в 2025 году посадили свыше 160 кленов, елей, лип и черемух.

К озеленительным работам традиционно приступают поздней осенью, когда растения легче переносят транспортировку и пересадку. Как отметил Собянин, за зиму деревья успевают адаптироваться на новых местах, чтобы уже следующим летом давать тень москвичам и гостям столицы.

Ранее сообщалось, что на стилобате одной из новых башен "Москва-Сити" создадут ландшафтный парк площадью 2,7 тысячи квадратных метров на уровне 6-го этажа с зонами для спорта, встреч и отдыха, а также амфитеатром под навесом фасада. Пространство будет доступно резидентам и посетителям, завершить работы планируют до конца 2029 года.

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