В "Москва-Сити" появится парк площадью 2,7 тыс квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ландшафтный парк площадью 2,7 тысячи квадратных метров создадут на стилобате одной из новых башен международного делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Пространство разместят на уровне 6-го этажа. Здесь оборудуют зоны для занятий спортом, деловых встреч и отдыха, а под навесом, образованным фасадом башни, появится амфитеатр. Общественная зона будет доступна как для резидентов делового центра, так и для его посетителей. Завершить работы планируется до конца 2029 года, добавил глава департамента Владислав Овчинский.

В основу концепции озеленения легла бионическая форма здания. Растения подобрали с учетом климатических условий на крыше. В парке высадят низкорослые многолетники, массивы кустарников, хвойные и редкие виды растений с разными периодами цветения. Формы арт-объектов, кашпо и зеленых насаждений будут передавать идею движения ветра. По периметру установят трехметровую изгородь из закаленного стекла.

В новом общественном пространстве создадут систему цифрового мониторинга с датчиками контроля влажности и кислотности почвы, скорости роста растений и насыщенности питательными веществами. Технологии позволят в реальном времени регулировать полив и уход, обеспечивая стабильное развитие сада на высоте.

Реализация парка входит в проект делового комплекса, который строят в Шелепихинском тупике под контролем Мосгосстройнадзора. Действующее разрешение позволяет застройщику возвести офисное здание общей площадью более 156 тысяч квадратных метров.

На кровле шестиэтажного стилобата организуют зону для занятий спортом и всесезонную рекреацию. Инспекторы комитета уже провели первую выездную проверку объекта и оценили выполненный объем земляных работ на соответствие проектной документации, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин напоминал, что в прошлом году в столице открыли обновленную Царскую набережную в музее-заповеднике "Коломенское". За это время объект стал одним из самых популярных городских мест для отдыха. За год набережную посетили более восьми миллионов человек. Зимой здесь работал один из самых протяженных катков России, а летом открылись площадка международного фестиваля "Театральный бульвар", спортивные зоны и бассейный комплекс.

