Собянин: обновленную Царскую набережную за год посетили более 8 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Год назад в музее-заповеднике "Коломенское" открыли обновленную Царскую набережную, которая за это время стала одной из популярных городских зон отдыха. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

По его словам, за год набережную посетили более восьми миллионов человек. Зимой здесь работал один из самых протяженных катков России, а летом открылись площадка международного фестиваля "Театральный бульвар", спортивные зоны и бассейный комплекс.

Собянин отметил, что благоустройство позволило сохранить исторический облик территории и одновременно развить современную городскую инфраструктуру. В архитектурный ансамбль органично вписали новые павильоны, настил и малые архитектурные формы, а также создали индивидуальную архитектурно-художественную подсветку, подчеркнув природный ландшафт и исторические здания.

Кроме того, модернизировали Соколиный двор, где появился визит-центр, также обновили инфраструктуру и музейную экспозицию, а для коллекции редких птиц оборудовали новые просторные вольеры.

"Развитие территории музея-заповедника продолжается. В этом году проходит третий этап благоустройства", – подчеркнул градоначальник.

В рамках этапа планируется привести в порядок городошную и воркаут-площадки, детскую игровую зону, хозяйственный двор, основные пешеходные маршруты и мощение возле дворца царя Алексея Михайловича.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Москве за счет городского бюджета построили три объекта культуры общей площадью более 14 тысяч квадратных метров – картинную галерею Василия Нестеренко в Савеловском районе, культурно-досуговый центр "Шишкин Лес" в Краснопахорском и культурно-спортивный центр "Печатники" в районе Печатники. В зданиях оборудованы залы для мероприятий, кружков и студий, а также фондохранилища и реставрационные мастерские.