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07 августа, 10:10

Общество

Школьники и студенты из Москвы отправились в арктическую экспедицию на мыс Челюскин

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

14 московских школьников и студентов колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин полуострова Таймыр. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В течение двух недель участники будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала советским полярникам. По ее словам, в экспедицию прошли ребята, показавшие лучшие результаты в конкурсном отборе, в котором с февраля участвовали более 10 тысяч юных москвичей. Сначала участники доберутся до Норильска, затем отправятся в село Хатанга Красноярского края, а оттуда на вертолетах – на мыс Челюскин.

В ходе экспедиции ребята разделятся на два отряда – исследователей и хранителей. Первая группа изучит флору и фауну региона: участники возьмут пробы растений, оценят экологическое состояние территории по лишайникам, изучат животных и насекомых, а также зафиксируют взаимодействие птиц и млекопитающих. Полученные данные передадут в научные базы "Птицы России" и "Млекопитающие России", а также профильные исследовательские организации.

Вторая группа займется восстановлением мемориала советским полярникам, установленного на мысе Челюскин в 1967 году. Памятник считается самым северным мемориалом Евразии и объектом культурного наследия регионального значения. Участники очистят стелы от поврежденных участков, восстановят утраченные элементы, заделают трещины, проведут штукатурные и покрасочные работы.

В подготовке экспедиции приняли участие научные организации, среди которых Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Институт физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, Институт океанологии имени П.П. Ширшова и Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН.

Отбор участников включал несколько этапов. Ребята снимали мотивационные ролики, писали Арктический диктант, решали задания о Крайнем Севере, участвовали в лыжной гонке и представляли исследовательские проекты. Финалисты также прошли учебно-тренировочные сборы в Карелии, где преодолели маршрут длиной около 60 километров.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч московских школьников 7–10-х классов приняли участие в трех сменах спортивно-патриотических лагерей, которые открылись 1 июня и были названы в честь выдающихся военачальников. В ходе смен ребята посетили свыше 1 800 мероприятий, в том числе спортивные турниры, полевые выходы, встречи с ветеранами СВО.

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