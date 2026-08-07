В Москве вновь организовали раздачу воды пассажирам из-за жары

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В пятницу, 7 августа, в Москве вновь начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

За два дня на всех объектах транспорта пассажиры бесплатно получат более 6 тысяч бутылок и стаканчиков – свыше 5 тысяч литров воды, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 12:00 до 16:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) раздадут воду на станциях метро:

"Измайловская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Кунцевская";

"Филевский парк";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Пионерская";

"Выхино".

С 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут выдавать воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.

Воду также предлагают на информационной стойке Ленинградского вокзала. На первом этаже установлены станции с безлимитной питьевой водой – можно утолить жажду и наполнить бутылку.

С 14:00 сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) начнут раздачу бутилированной воды в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Кроме того, сотрудники службы пассажирского сервиса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) раздают воду на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город". Бесплатная вода из кулеров доступна в салонах электросудов, а также на специализированных стоянках "Московского паркинга".

Ликсутов добавил, что в столице поддерживают комфортные условия для поездок в любую погоду. При необходимости список станций с раздачей воды будет обновлен.

Тем временем в столичном комплексе горхозяйства горожан призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары и обеспечить особый уход домашним питомцам. Воздух в Москве 7 августа прогреется до 29–31 градуса. Также на востоке Подмосковья максимальная температура воздуха в период с 12:00 до 18:00 составит до 35 градусов.