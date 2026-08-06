Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

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06 августа, 13:23

Транспорт

Москвичей призвали не оставлять детей и животных в машинах из-за жары

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Водителям в Москве рекомендовали не оставлять детей и животных в автомобилях из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В департаменте также посоветовали по возможности парковать автомобили в тени и проветривать салон перед поездкой. Кроме того, москвичам рекомендовали внимательнее следить за самочувствием, пить больше воды, носить головной убор и светлую одежду из натуральных тканей.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте второй день раздают бесплатную воду из-за жары. Ее можно получить в том числе на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, на станциях МЦД, в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса", на причалах и в салонах речного электротранспорта.

На фоне жары в Москве до 30–32 градусов объявлен оранжевый уровень погодной опасности, горожан призвали избегать длительного пребывания на улице. Предупреждение будет действовать с 6 по 7 августа.

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