Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 6 по 7 августа из-за сильной жары, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в эти дни достигнет 30–32 градусов. Также отмечается, что днем 6 августа в отдельных районах ожидается гроза с дождем.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отмечала, что к концу рабочей недели в столице ожидается до 31 градуса. При этом в пятницу местами могут пройти кратковременные дожди, а также гроза, при которой порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду.

Однако в субботу, 8 августа, в столицу придут ливневые дожди. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, температура воздуха опустится до умеренных 22–27 градусов.

