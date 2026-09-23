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23 сентября, 23:39

Политика

Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в 2025 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Россия заняла второе место в мировом рейтинге стран – экспортеров вооружений по итогам 2025 года. Объем российского экспорта составил 15 миллиардов долларов, что соответствует более 12,5% от общемирового объема, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Первое место в рейтинге заняли США с показателем 44,603 миллиарда долларов (37,32% мирового экспорта). Третья строчка досталась Германии – 8,903 миллиарда долларов (7,45%). Далее расположились Южная Корея (8,779 миллиарда долларов), Франция (8,630 миллиарда), Израиль (5,995 миллиарда), Италия (5,225 миллиарда), Турция (4,230 миллиарда), Испания (3,476 миллиарда) и Китай (2,970 миллиарда).

При подготовке рейтинга учитывались только идентифицированные коммерческие контракты на поставку вооружений и военной техники. Безвозмездная военная помощь, которую западные страны оказывают Украине, в расчет не включалась. По России, ввиду закрытия соответствующей статистики после начала СВО, приведена экспертная оценка аналитиков ЦАМТО.

В связи с проведением спецоперации российский гособоронзаказ кратно возрос, многие экспортно ориентированные предприятия оборонно-промышленного комплекса частично перепрофилированы на его выполнение. Переход отрасли на "военные рельсы" позволил одновременно нарастить производство для нужд ВС РФ и сохранить экспортные поставки на приемлемом уровне. Сейчас российский ОПК способен успешно выполнять как гособоронзаказ, так и экспортные контракты.

"В связи с жесткой позицией Вашингтона в отношении стран – импортеров российских вооружений, безусловно, уровень транспарентности предоставляемых РФ и АО "Рособоронэкспорт" данных резко снизился – в целях сохранения конфиденциальности поставок, чтобы "не подставлять" импортеров российских вооружений под возможные вторичные санкции США и Евросоюза", – отмечается в исследовании ЦАМТО.

Ранее российские предприятия разработали стрелковый комплекс из винтовки и линейки мощных патронов. Все компоненты произвели в России, а сам комплекс предназначен для спортсменов и охотников.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что разработка получилась на уровне лучших зарубежных аналогов, поэтому может заинтересовать также спецслужбы и военнослужащих.

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