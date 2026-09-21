21 сентября, 09:25Технологии
"Ростех" на 3D-принтере напечатал партию деталей для стрелкового оружия
Фото: телеграм-канал "Ростех"
Предприятие "Ростеха" освоило производство деталей для стрелкового оружия с помощью 3D-печати. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Партию дульных тормозов-компенсаторов-пламегасителей закрытого типа изготовили специалисты центра аддитивных технологий, который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха". Для производства деталей использовали титановый порошок и метод селективного лазерного сплавления.
Дульный тормоз устанавливают на ствол огнестрельного оружия. Такая деталь предназначена для снижения отдачи, гашения вспышки и защиты слуха стрелка, благодаря чему стрельба становится более удобной, точной и безопасной.
В госкорпорации отметили, что применение аддитивной технологии позволяет сократить время изготовления таких изделий и одновременно снизить их себестоимость.
Конструкция изготовленного изделия представляет собой монолитный корпус с внутренними рельефными перегородками и отверстиями, расположенными под углом. Именно сложная форма детали, как пояснили в "Ростехе", делает ее традиционное производство длительным и трудоемким процессом.
Ранее российские предприятия разработали стрелковый комплекс из винтовки и линейки мощных патронов. Все компоненты произвели в России, а сам комплекс предназначен для спортсменов и охотников.
Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что разработка получилась на уровне лучших зарубежных аналогов, поэтому может заинтересовать также спецслужбы и военнослужащих.
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