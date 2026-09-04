"Ростех" впервые представил арктический Ми-38ПС в Казани

Фото: MAX/"Ростех"

Арктический вертолет Ми-38ПС впервые представили на XVI международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани. Машину разработали для эксплуатации на Северном морском пути и выполнения широкого спектра задач, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Вертолет может использоваться для перевозки людей и грузов, санитарных и поисково-спасательных операций. С дополнительными топливными баками его дальность полета превышает 1,5 тысячи километров, что является рекордным показателем среди российских вертолетов.

Ми-38ПС выпускают на Казанском вертолетном заводе с учетом требований МЧС России. Машина способна перевозить до 5 тонн груза или брать на борт до 40 человек. Большая дальность полета позволяет проводить операции на значительном удалении от места базирования, в том числе при сложных погодных условиях и ограниченной инфраструктуре.

Первая партия Ми-38ПС поступила в МЧС России в 2025 году. Еще несколько вертолетов планируют передать ведомству до конца 2026 года. Они пополнят авиапарк Красноярского комплексного и Хабаровского авиационно-спасательного центров.

"Его появление позволило расширить зону оперативного реагирования МЧС на Крайнем Севере, в том числе при непростых метеоусловиях и ограниченной инфраструктуре", – отметили в "Ростехе".

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