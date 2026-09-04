Средства ПВО за ночь уничтожили 490 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 490 украинских беспилотников над территорией России в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что дроны сбивали с 20:00 3 сентября до 08:00 4 сентября. Беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также:



Воронежской областью;

Волгоградской областью;

Владимирской областью;

Калужской областью;

Курской областью;

Липецкой областью;

Орловской областью;

Оренбургской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Саратовской областью;

Самарской областью;

Смоленской областью;

Тульской областью.

Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымом и Черным морем.

Ранее один человек погиб в результате обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Тяжелые ранения получили еще два человека. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.