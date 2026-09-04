04 сентября, 09:32Политика
Средства ПВО за ночь уничтожили 490 украинских беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 490 украинских беспилотников над территорией России в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что дроны сбивали с 20:00 3 сентября до 08:00 4 сентября. Беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также:
- Воронежской областью;
- Волгоградской областью;
- Владимирской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Липецкой областью;
- Орловской областью;
- Оренбургской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Саратовской областью;
- Самарской областью;
- Смоленской областью;
- Тульской областью.
Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымом и Черным морем.
Ранее один человек погиб в результате обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Тяжелые ранения получили еще два человека. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.