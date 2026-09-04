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04 сентября, 08:48

Транспорт

Пассажиропоток у станций метро Москвы вырос до 188% с началом учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С началом учебного года пассажиропоток на станциях метро, расположенных рядом с крупнейшими столичными вузами, вырос до 188%. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Московский метрополитен – один из самых удобных видов транспорта для поездок до крупнейших вузов столицы", – сказал Ликсутов.

Суммарно на станциях "Университет дружбы народов", "Бауманская", "Серпуховская", "Университет", "Юго-Западная", "Фрунзенская", "Новослободская" и "Менделеевская" пассажиры совершают 317 тысяч поездок в сутки. Это на 107 тысяч больше, чем в начале августа, когда среднесуточный показатель составлял 210 тысяч поездок.

Абсолютным рекордсменом по приросту стала станция "Университет дружбы народов", рядом с которой расположен РУДН имени Патриса Лумумбы. Пассажиропоток здесь вырос на 188% и достиг почти 25 тысяч поездок в сутки.

На "Бауманской", рядом с которой находится МГТУ имени Н. Э. Баумана, пассажиропоток увеличился на 36% и достиг почти 62 тысяч поездок. У станции "Университет" расположен главный кампус МГУ имени М. В. Ломоносова – здесь рост составил 63%. На "Юго-Западной", одной из ближайших станций к крупным образовательным учреждениям на западе Москвы, пассажиропоток вырос на 70% и достиг 62 тысяч поездок в сутки.

Как ранее подчеркивал Сергей Собянин, забота о пассажирах является главным приоритетом транспорта Москвы. Современные сервисы помогают делать поездки максимально комфортными.

В частности, в приложении "Метро Москвы" ‎выпустили свыше 360 тысяч виртуальных "Троек"‎. Ими и Системой быстрых платежей (СБП) воспользовались 20,61 миллиона раз.

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