04 сентября, 08:29Общество
Высокую активность очага чумы зафиксировали на границе РФ и Монголии
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Высокую активность природного очага чумы на границе России и Монголии подтвердили лабораторные исследования в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Очаг расположен на приграничной территории двух стран. Ведомство в постоянном режиме взаимодействует с монгольскими коллегами по вопросам контроля за очагами.
Для предотвращения случаев заболевания чумой на территории России противочумные учреждения продолжают системную работу: ведут мониторинг активности природных очагов, проводят вакцинацию населения и профилактические мероприятия. Благодаря этим мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.
Ранее сообщалось, что ведомство в оперативном режиме отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире на фоне сообщений о вспышке легионеллеза в Австрии. Возбудителем инфекции является бактерия Legionella pneumophila – микроорганизм становится опасен при попадании в искусственные водные системы.
В Роспотребнадзоре уточнили, что заразиться инфекцией можно, вдохнув водно-дисперсную взвесь из систем горячего водоснабжения, бассейнов, а также из кондиционеров с загрязненными фильтрами.