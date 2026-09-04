Высокую активность очага чумы зафиксировали на границе РФ и Монголии

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Высокую активность природного очага чумы на границе России и Монголии подтвердили лабораторные исследования в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Очаг расположен на приграничной территории двух стран. Ведомство в постоянном режиме взаимодействует с монгольскими коллегами по вопросам контроля за очагами.

Для предотвращения случаев заболевания чумой на территории России противочумные учреждения продолжают системную работу: ведут мониторинг активности природных очагов, проводят вакцинацию населения и профилактические мероприятия. Благодаря этим мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.

Ранее сообщалось, что ведомство в оперативном режиме отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире на фоне сообщений о вспышке легионеллеза в Австрии. Возбудителем инфекции является бактерия Legionella pneumophila – микроорганизм становится опасен при попадании в искусственные водные системы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заразиться инфекцией можно, вдохнув водно-дисперсную взвесь из систем горячего водоснабжения, бассейнов, а также из кондиционеров с загрязненными фильтрами.