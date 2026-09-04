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04 сентября, 07:35

Политика

Посольство РФ назвало законными целями места дислокации дальнобойных систем ФРГ

Фото: 123RF.com/vizland

Посольство России в Берлине предупредило, что в случае размещения на территории ФРГ дальнобойных ударных систем, нацеленных против России, места их дислокации будут рассматриваться как законные военные цели. Соответствующее заявление диппредставительства приводит газета "Известия".

В посольстве отметили, что критики наращивания германского военного потенциала обоснованно указывают на неизбежные последствия такого шага.

Отношения Москвы и Берлина обострились после инцидента в Лейпциге. В начале августа в местном аэропорту около грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Немецкой стороне БПЛА показался похожим на используемые Россией аппараты. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул отсутствие доказательств причастности российской стороны к случившемуся, заявив, что выводы Берлина основаны на догадках.

Позднее правительство Германии объявило о денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине, объяснив решение "российской угрозой". Посольство РФ назвало действия Берлина "наспех состряпанной провокацией".

В ответ Лавров объявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Как указал глава МИД, Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа.

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