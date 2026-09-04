Трамп объявил о назначении Адама Телле исполняющим обязанности министра сухопутных войск

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Президент США Дональд Трамп назначил Адама Телле временно исполняющим обязанности министра сухопутных войск. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что рад объявить о соответствующем решении.

Телле, который до настоящего времени занимал должность помощника министра сухопутных войск по гражданскому строительству, сменит на новом посту Дэна Дрисколла, ранее покинувшего это место.

В Белом доме отмечали, что Дрисколл эффективно продвигал повестку президента Трампа, проявил лидерские качества в ходе военных операций. Кроме того, он помогал в переговорах между Россией и Украиной и укрепил боеготовность сухопутных войск.