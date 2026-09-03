Зеленский сообщил о скором визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер подтвердили свои намерения посетить Москву и Киев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уже намечены предварительные даты. В Киеве, в частности, рассчитывают на встречу в "ближайшие дни".

Зеленский отметил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с представителями США и сейчас готовится принять их.

Ранее сообщалось о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев в августе, однако они так и не приехали. Позже стало известно, что поездку отложили по определенным причинам.

Через некоторое время СМИ сообщили об активизации усилий американских переговорщиков по украинскому конфликту. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никакой конкретики на этот счет пока нет.

