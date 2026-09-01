ТАСС: Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия по Украине

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Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активизируют усилия по урегулированию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что они уже провели телефонные контакты с украинской стороной.

"Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированы", – подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев в августе. Однако он так и не состоялся.

Позже стало известно, что визит отложен и для этого есть определенные причины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Владимир Путин готов принять американских представителей, если они решат посетить Москву. Министр подчеркивал, что российская сторона не отказалась от контактов.