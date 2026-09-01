ТАСС: москвич застрелил напавшего на прихожан мужчину в ЮВАО из травматического пистолета

Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

Мужчина, напавший на прихожан церкви на юго-востоке Москвы, был застрелен прохожим из травматического оружия, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В настоящее время устанавливается, законно ли он владел данным оружием.

Инцидент произошел 1 сентября недалеко от церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. По предварительной информации, злоумышленник набросился с лопатой на прихожан, а также на врачей, которые прибыли на место.

Данный мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Как пишут СМИ, местные жители знали его как прихожанина с особенностями психики, однако обычно он вел себя "спокойно", хотя мог проявлять навязчивость. На этот раз у него "случилось обострение".

