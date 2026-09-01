Пушкинский музей возобновил работу в штатном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возобновил работу для посетителей. Об этом сообщили в соцсетях музея.

Экскурсии, запланированные на 14:00 и позже, состоятся. Посетителям, чей визит был прерван эвакуацией, разрешили вернуться сегодня в любое время до закрытия музея. Также можно оформить возврат стоимости билета в течение 10 дней, заполнив электронное заявление.

Если билет был куплен в кассе, после получения ответа по заявлению нужно приехать в музей и обратиться в кассу с бланком билета и банковской картой для возврата денежных средств. Перенос посещения на другую дату не предусмотрен.

Ранее музей временно приостанавливал работу по техническим причинам. Кроме того, Музей Москвы и все его филиалы временно закрыли 1 сентября. Ограничения продлятся до 14:00 по независящим от учреждения причинам.