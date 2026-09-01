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01 сентября, 13:49

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Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России сократилось почти на 20 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось почти на 20 млрд долларов

Фото: depositphotos/pressmaster​

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2026 года уменьшилось на 19,77 миллиарда долларов (примерно 1,7 триллиона рублей). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные "Индекса миллиардеров" Bloomberg.

Больше всего с начала года потерял Михаил Прохоров, чье состояние сократилось на 6,45 миллиарда долларов (557 миллиарда рублей) и на данный момент составляет 10,1 миллиарда (872 миллиарда рублей). Капитал президента "Норникеля" Владимира Потанина уменьшился на 3,73 миллиарда долларов и достиг отметки в 22,7 миллиарда (1,9 триллиона рублей).

Состояние Алишера Усманова снизилось на 2,92 миллиарда до 16,3 миллиарда (1,4 триллиона рублей). У сооснователя Telegram Павла Дурова капитал уменьшился на 2,56 миллиарда долларов, на данный момент бизнесмен располагает 11,8 миллиарда (1 триллион рублей).

При этом состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на 1,43 миллиарда рублей и составило 27,7 миллиарда (2,3 триллиона рублей). Также с начала года увеличился капитал Геннадия Тимченко до 1,3 триллиона рублей, Леонида Михельсона – до 2 триллионов рублей, Дмитрия Рыболовлева – до 872 миллиардов рублей и Искандера Махмудова – до 607 миллиардов рублей.

По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров – 151 человек, уступив США (1 265), Китаю (363) и Германии (221). Рост показателей в России связали с динамикой курса валют, процентных ставок и увеличением доходов от экспорта сырья на фоне переориентации торговли на Азию.

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