Гутерриш заявил, что наступило время для полного прекращения огня на Украине

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Настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Бишкеке на саммите в формате ШОС+.

По его мнению, это бы открыло путь к переговорам по достижению "справедливого, прочного и всеобъемлющего мира" в соответствии с основополагающими источниками международного права, такими как Устав ООН и соответствующие резолюции.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить взаимодействие с другими странами для поиска политических решений по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.

Он отметил, что Пекин планирует поддерживать коммуникацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам. Китайский лидер добавил, что при этом необходимо устранять не только последствия кризисов, но и их причины.