01 сентября, 13:51Политика
Гутерриш заявил, что наступило время для полного прекращения огня на Украине
Фото: AP/Petros Karadjias
Настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Бишкеке на саммите в формате ШОС+.
По его мнению, это бы открыло путь к переговорам по достижению "справедливого, прочного и всеобъемлющего мира" в соответствии с основополагающими источниками международного права, такими как Устав ООН и соответствующие резолюции.
Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить взаимодействие с другими странами для поиска политических решений по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.
Он отметил, что Пекин планирует поддерживать коммуникацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам. Китайский лидер добавил, что при этом необходимо устранять не только последствия кризисов, но и их причины.