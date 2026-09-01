Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 13:51

Политика

Гутерриш заявил, что наступило время для полного прекращения огня на Украине

Фото: AP/Petros Karadjias

Настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Бишкеке на саммите в формате ШОС+.

По его мнению, это бы открыло путь к переговорам по достижению "справедливого, прочного и всеобъемлющего мира" в соответствии с основополагающими источниками международного права, такими как Устав ООН и соответствующие резолюции.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить взаимодействие с другими странами для поиска политических решений по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.

Он отметил, что Пекин планирует поддерживать коммуникацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам. Китайский лидер добавил, что при этом необходимо устранять не только последствия кризисов, но и их причины.

Читайте также


политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика