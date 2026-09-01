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01 сентября, 13:01

Политика

В Эстонии возбудили дело из-за советского плаката с надписью "Смерть фашистской гадине"

Фото: РИА Новости

Полиция Эстонии возбудила дело о проступке из-за советского плаката с надписью "Смерть фашистской гадине", появившегося на стене частного дома в деревне Вяэна-Йыэсуу. Об этом сообщает портал Postimees.

Плакат 1941 года художника Кокорекина был хорошо виден с улицы и вызвал замешательство у местных жителей. Тогда о нем выпустил репортаж телеканал TV3. Жители деревни в репортаже утверждали, что надпись является оскорбительной, однако они не уточняли, кого именно она оскорбляет.

О случившемся проинформировали правоохранителей. В департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что дело было возбуждено по статье, которая касается разжигания розни.

Владелец здания, на котором появился плакат, отрицает свою причастность. Согласно статье 151 "Разжигание вражды" уголовного кодекса Эстонии, нарушителю грозит штраф в размере до 300 штрафных единиц.

Ранее в Марий Эл суд конфисковал мопед у 38-летнего жителя Козьмодемьянска, повторно севшего за руль в нетрезвом виде. На транспортном средстве была надпись "Спаси и сохрани от гаишников". Нарушителю назначили 160 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

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