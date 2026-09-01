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01 сентября, 12:16

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Агентство "Москва": колесо оторвалось от машины и попало в пешехода в Измайлове

Колесо оторвалось от машины в Измайлове и попало в пешехода – СМИ

Фото: depositphotos/svedoliver

В столичном районе Измайлово водитель автомобиля Volkswagen врезался в дерево, в результате чего от машины оторвалось колесо и попало в пешехода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, ДТП произошло возле дома 10 по Заводскому проезду. В результате случившегося травмы получили пешеход и водитель транспортного средства.

Устанавливаются все подробности произошедшего.

Ранее три человека погибли в результате ДТП в Белогорском районе Крыма. Травмы разной степени тяжести получили еще два человека.

По данным прокуратуры региона, водитель Nissan Qashqai съехал в правую обочину, после чего машина опрокинулась.

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