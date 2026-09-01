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01 сентября, 11:36

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Ветеринар Шеляков: в норме у собак должно быть 24 уса

Ветеринар рассказал, сколько усов должно быть у собаки

Фото: depositphotos/mdorottya

Количество вибрисс у собак зависит от породы и особенностей конкретного животного. В среднем у питомцев насчитывается около 24 усов, по 12 с каждой стороны морды, рассказал в беседе с "Абзацем" ветеринарный врач Михаил Шеляков.

"Количество усов у собаки – очень индивидуальная история, которая зависит в том числе от породы и даже от конкретной особи. Хотя некоторые данные есть: в среднем у них, как у кошек, по 12 с каждой стороны, то есть 24, но может доходить до 40", – рассказал Шеляков.

Специалист пояснил, что усы являются производными кожи, поэтому их состояние может указывать на здоровье питомца. В частности, при дефиците серы вибриссы могут становиться хрупкими, ломаться и частично выпадать. Изменения их длины, упругости и блеска также могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, даже если других заметных симптомов нет.

Выпадение вибрисс в некоторых случаях может быть связано с паразитарными заболеваниями, отметил ветеринар. По его словам, нарушения обмена веществ нередко возникают на фоне паразитов, причем причиной кожных проблем могут быть не только блохи или клещи, но и гельминты.

При изменениях кожи, шерсти или усов специалист рекомендовал обратиться к ветеринару и не пренебрегать профилактической обработкой питомца от кишечных паразитов.

Ранее Шеляков рассказывал, что подкормки с жирорастворимыми витаминами и частое общение с хозяином помогут питомцу легче пережить период осенней линьки. При этом он подчеркнул, что у одной из самых важных процедур в это время становится регулярное вычесывание. Необходимо удалять отмершие волоски и не допускать образования колтунов.

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