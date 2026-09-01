SHOT: Лариса Долина купила новую квартиру и оформила ее на дочь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Лариса Долина сменила место жительства, перебравшись в элитный жилой комплекс "Премьер" в Гагаринском районе столицы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По его данным, артистка объединила две квартиры в одну. Эксперты оценивают стоимость такой недвижимости не менее чем в 250 миллионов рублей.

При этом жилье оформлено не на саму певицу, а на ее 43-летнюю дочь Ангелину Долину. Предположительно, такое решение приняли для защиты имущества от мошенников – именно из-за них артистка ранее лишилась своей квартиры в Хамовниках.

Долина стала жертвой обмана в 2024 году. Она продала свою квартиру и передала деньги злоумышленникам. Суд приговорил всех аферистов к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Спустя время певица оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности, однако это решение вызвало недовольство в обществе. В результате Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Тогда Мосгорсуд постановил выселить артистку. В середине января адвокат певицы сообщила, что исполнительница и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице. Сама Долина подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб.