Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 12:03

Наука

В римском захоронении найдена древнейшая намеренно сохраненная окаменелость динозавра

Фото: depositphotos/krugloff​

В римском захоронении на месте бывшей больницы в английском графстве Эссекс археологи обнаружили окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет – древнейшее известное науке ископаемое, которое человек намеренно сохранил, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Колчестерский археологический фонд (CAT).

Ихтиозавры представляют собой вымерших морских рептилий, которые обитали в мировом океане в эпоху динозавров. Длительный период сведений о них было немного, пока в начале XIX столетия коллекционер ископаемых Мэри Эннинг не совершила свои открытия в Лайм-Риджисе в Великобритании.

Найденный позвонок морской рептилии попал в Великобританию примерно 1 900 лет назад. Скорее всего, римляне нашли его, когда добывали строительный камень в графстве Кент, перевезли в Колчестер (ранее носивший название Камулодун) и поместили в яму вместе с другими ценностями.

Старший научный сотрудник фонда Ксандер Смит отметил, что по-настоящему особенным объект делает то, что его сохранили, транспортировали и взаимодействовали с ним.

Кроме того, находка дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как остатки легендарных существ или героев.

Подобное отношение к древним останкам характерно и для России. В частности, в Поволжье веками находили окаменелости ихтиозавров. Однако, в отличие от римлян, видевших в костях мистику, организованное научное изучение таких находок в Российской империи началось гораздо позже.

Как сообщалось ранее, под храмом Гроба Господня в Иерусалиме исследователи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили комплекс, который полностью соответствует библейскому рассказу о месте захоронения Христа.

В то же время нельзя с научной точки зрения утверждать, что именно эта пещера служила гробницей Иисуса, однако непрерывное почитание этого места на протяжении двух тысяч лет говорит о его большой исторической значимости.

Читайте также


наука

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика