В римском захоронении найдена древнейшая намеренно сохраненная окаменелость динозавра

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В римском захоронении на месте бывшей больницы в английском графстве Эссекс археологи обнаружили окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет – древнейшее известное науке ископаемое, которое человек намеренно сохранил, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Колчестерский археологический фонд (CAT).

Ихтиозавры представляют собой вымерших морских рептилий, которые обитали в мировом океане в эпоху динозавров. Длительный период сведений о них было немного, пока в начале XIX столетия коллекционер ископаемых Мэри Эннинг не совершила свои открытия в Лайм-Риджисе в Великобритании.

Найденный позвонок морской рептилии попал в Великобританию примерно 1 900 лет назад. Скорее всего, римляне нашли его, когда добывали строительный камень в графстве Кент, перевезли в Колчестер (ранее носивший название Камулодун) и поместили в яму вместе с другими ценностями.

Старший научный сотрудник фонда Ксандер Смит отметил, что по-настоящему особенным объект делает то, что его сохранили, транспортировали и взаимодействовали с ним.

Кроме того, находка дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как остатки легендарных существ или героев.

Подобное отношение к древним останкам характерно и для России. В частности, в Поволжье веками находили окаменелости ихтиозавров. Однако, в отличие от римлян, видевших в костях мистику, организованное научное изучение таких находок в Российской империи началось гораздо позже.

Как сообщалось ранее, под храмом Гроба Господня в Иерусалиме исследователи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили комплекс, который полностью соответствует библейскому рассказу о месте захоронения Христа.

В то же время нельзя с научной точки зрения утверждать, что именно эта пещера служила гробницей Иисуса, однако непрерывное почитание этого места на протяжении двух тысяч лет говорит о его большой исторической значимости.

