Дегтярев призвал лишать страны соревнований за недопуск россиян

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Государства, препятствующие участию российских атлетов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. Об этом заявил ТАСС министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, отдельные национальные правительства сопротивляются решениям международных федераций по допуску российских спортсменов под флагом и гимном страны, а также создают проблемы с выдачей виз.

"Международный олимпийский комитет и международные федерации не могут напрямую заблокировать эти действия, но выбор стран проведения будущих соревнований за ними", – отметил министр.

Он подчеркнул, что политика недопуска приведет к тому, что страны, саботирующие участие российских или любых других спортсменов, будут лишаться права проводить турниры, а центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

Ранее Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов РФ. Теперь российские атлеты могут выступать под флагом своей страны на соревнованиях, в число которых входят Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира.