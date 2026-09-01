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01 сентября, 10:59

Город

Газопровод протяженностью 1,5 км появится в Молжаниновском районе Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода среднего давления протяженностью около 1,5 километра ведется в Молжаниновском районе Москвы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства (КГХ).

За месяц специалисты выполнили более половины запланированных работ. Завершить строительство объекта рассчитывают в декабре 2026 года.

Около 80% коммуникаций прокладывают закрытым способом, без масштабных разрытий. После анализа грунта специалисты АО "Мосгаз" выбрали технологию горизонтально направленного бурения, которая позволяет с высокой точностью прокладывать трубы на участках со сложной траекторией.

Для строительства используют высокопрочные полиэтиленовые трубы российского производства. Все материалы прошли проверку на соответствие требованиям качества и рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Новый газопровод станет частью планомерной модернизации системы газоснабжения столицы. При проектировании подобных объектов учитывают перспективное развитие территорий и предусматривают запас мощности, что должно обеспечить надежную работу инженерных сетей на протяжении многих лет.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к прокладке нового газопровода протяженностью более трех километров в районе Косино-Ухтомский для повышения пропускной способности системы газоснабжения ТЭЦ "Некрасовка".

Трубы из российской стали диаметром 720 миллиметров монтируют открытым и закрытым способами, на девяти сложных участках применяют бестраншейные технологии, а новейшие запорные устройства с электроприводом позволят перекрыть трубу за полторы минуты по сигналу диспетчера.

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