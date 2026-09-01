Столичный Дептранс представил программу Детского велофестиваля

Фото: mosvelofest.mos.ru

Второй в этом году Детский велофестиваль пройдет в Москве 5 сентября. Для участников и их родителей подготовили насыщенную программу, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Гостей ждут выступления Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, полоса препятствий "Волшебный лес", творческая зона "Велоарт" с велограффити, термомозаикой и мастер-классами, а также зона "Движение и безопасность" с семейной эстафетой, пазлами с дорожными знаками, квестом на знание ПДД и надувным игровым комплексом.

Кроме того, будут организованы интерактивные игры и прокат детских велосипедов, выступление исполнителя Хабиба, викторины, аквагрим, роботы-собаки, ростовая кукла, подарки и фотобудка от партнеров. Для любителей кино подготовлена зона "Еда и кино" с трансляцией мультфильмов и попкорном.

"По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать велокультуру в столице. Регулярно проводим семейные праздники, которые приобщают горожан к активному образу жизни", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Регистрация на Детский велофестиваль уже открыта. К участию в заездах приглашаются ребята в возрасте от 3 до 14 лет. Для самых маленьких участников подготовили дистанцию от 900 метров, а для детей постарше – до 6 километров. Заезды будут проводиться в период с 11:00 до 16:00.