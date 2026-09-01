Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 09:33

Общество

Кравцов рассказал о нововведениях в школах России с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы с 1 сентября полностью перешли на единые государственные учебники истории. Об этом и других изменениях в учебном процессе рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Министр поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения с Днем знаний и отметил, что в новом учебном году их ждут важные нововведения.

"Мы <...> подготовили пособия по обществознанию для 9–10-х классов и вводим новый предмет – "Духовно-нравственная культура России", – добавил Кравцов.

Министр также рассказал о развитии проекта "Профессионалитет" для студентов колледжей и техникумов. По его словам, в 86 регионах страны работает 601 кластер, а к 2030 году такие пространства появятся во всех 89 регионах. Это позволит учащимся осваивать реальные технологии и проходить практику на современном оборудовании.

Кравцов подчеркнул, что ведомство делает все, чтобы каждый ребенок и студент чувствовали себя уверенно, а обучение было качественным и современным.

Школьников, студентов и педагогов с Днем знаний ранее поздравил Владимир Путин. Глава государства назвал начало учебного года праздником, который объединяет все поколения. Отдельные поздравления президент адресовал учителям и наставникам.

Путин также отметил, что сегодня перед школьниками и студентами открыты возможности в экономике, науке, образовании и сфере высоких технологий. Он призвал молодых людей верить в себя и продолжать движение вперед.

Новые правила дисциплины ждут российских школьников с 1 сентября

Читайте также


образованиеобществоСергей КравцовВладимир Путин

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика