Кравцов рассказал о нововведениях в школах России с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы с 1 сентября полностью перешли на единые государственные учебники истории. Об этом и других изменениях в учебном процессе рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Министр поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения с Днем знаний и отметил, что в новом учебном году их ждут важные нововведения.

"Мы <...> подготовили пособия по обществознанию для 9–10-х классов и вводим новый предмет – "Духовно-нравственная культура России", – добавил Кравцов.

Министр также рассказал о развитии проекта "Профессионалитет" для студентов колледжей и техникумов. По его словам, в 86 регионах страны работает 601 кластер, а к 2030 году такие пространства появятся во всех 89 регионах. Это позволит учащимся осваивать реальные технологии и проходить практику на современном оборудовании.

Кравцов подчеркнул, что ведомство делает все, чтобы каждый ребенок и студент чувствовали себя уверенно, а обучение было качественным и современным.

Школьников, студентов и педагогов с Днем знаний ранее поздравил Владимир Путин. Глава государства назвал начало учебного года праздником, который объединяет все поколения. Отдельные поздравления президент адресовал учителям и наставникам.

Путин также отметил, что сегодня перед школьниками и студентами открыты возможности в экономике, науке, образовании и сфере высоких технологий. Он призвал молодых людей верить в себя и продолжать движение вперед.