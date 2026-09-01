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01 сентября, 08:52

Город

Пять коммерческих помещений на улице Дмитрия Ульянова выставили на торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Пять коммерческих помещений на улице Дмитрия Ульянова выставлены на открытые аукционы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов свободного назначения варьируется от 177 до 329,1 квадратного метра. Они расположены по адресам улица Дмитрия Ульянова, дом 23, корпус 2; дом 27, корпус 1; дом 30; дом 45. Четыре помещения находятся на первых этажах многоквартирных домов, еще одно – в подвальном помещении.

По словам Пуртова, такие объекты подходят для размещения офисов, магазинов, спортзалов и других бизнес-проектов. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 7 по 17 сентября. Сами аукционы состоятся с 10 по 29 сентября на площадке "Росэлторг".

Кроме того, на торги выставили семь нежилых помещений в районе станций метро "Щелковская" и "Первомайская". Площадь объектов составляет от 99,6 до 188 "квадратов". Там можно открыть магазин, офис, образовательную студию или центр эстетической медицины. Заявки на участие в аукционах принимаются до 7 октября.

"Торги Москвы": некапитальные объекты

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