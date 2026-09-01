В Москве 5 сентября временно ограничат движение на пяти центральных набережных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы в субботу, 5 сентября, перекроют движение на нескольких набережных. Это связано с проведением фестиваля "День ходьбы" и соревнований по лыжероллерам "Московский спринт", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 00:01 до 17:00 нельзя будет проехать по улицу Лужники от дома 24, строения 48, до дома 24, строения 50. С 04:00 до 17:00 закроют проезд по Смоленской набережной от Проточного переулка до Ростовской набережной, а также по Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка.

С 06:00 до 17:00 перекроют участок Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьей набережной, а с 08:00 до 17:00 – Новодевичью набережную от Саввинской набережной до Лужнецкой набережной и Лужнецкую набережную от Новодевичьей набережной до улицы Лужники.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более того, 3 сентября с 00:01 до конца мероприятий будет недоступна одна крайняя правая полоса на Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка при движении в сторону Новодевичьей набережной.

Водителей предупредили, что 5 сентября с 00:01 до завершения мероприятий на всех участках, где введут ограничения, нельзя будет припарковаться. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать поездки.

Тем временем движение транспорта частично ограничено на улицах Липецкой и Лебедянской до 31 августа 2028 года из-за строительных работ. Для водителей недоступны 2–4 полосы. Ограничения введены на участке улицы Липецкой от дома 34/25 до дома 52, а также на улице Лебедянской от дома 7а по улице Липецкой до самой Липецкой.