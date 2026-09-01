Теннисистка Захарова проиграла японке Осаке на старте US Open

Фото: ТАСС/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила японке Наоми Осаке в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open).

Игра завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) в пользу Осаки. Во втором круге японка сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

US Open является заключительным турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования продлятся до 13 сентября. Действующая чемпионка – белоруска Арина Соболенко. Из россиянок в нем побеждали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не выступит на US Open. По словам спортсмена, он усердно работал со своей командой и медицинским персоналом после травмы правого колена. Однако ему требуется дополнительное время для восстановления.