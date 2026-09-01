Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Безопасность

Мобильное приложение с кнопкой SOS для школ через "ЭРА-ГЛОНАСС" запустили в РФ

Фото: depositphotos/tatsianama

С 1 сентября в российских школах, техникумах и колледжах заработает система вызова экстренных служб через "тревожную кнопку" в мобильном приложении на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "ГЛОНАСС".

Сервис прошел пилотные испытания в Пензенской области и теперь переходит к промышленной эксплуатации: со Дня знаний он начнет действовать в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области, готовится запуск в Московской области. Технологически система готова к масштабированию на всю страну.

Через приложение педагоги смогут одним нажатием кнопки сообщить об угрозе нападения, захвате заложников, возгорании, обнаружении подозрительных предметов или ином ЧП, а также добавить голосовые или текстовые пояснения.

Сигнал за секунды поступает в контакт-центр, после чего данные об объекте, характере происшествия и контакты ответственных лиц направляются в региональную "Систему-112" для реагирования экстренных служб. Уведомление о ЧП получат все сотрудники учебного заведения, установившие приложение.

Приложение доступно в App Store и Google Play, для активации организация получает лицензию. По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, новый функционал способен повысить безопасность миллионов учащихся и педагогов, дополняя действующие меры безопасности и не заменяя установленный порядок взаимодействия с правоохранительными органами и вневедомственной охраной.

Ранее в школах и детских садах прошли Всероссийские антитеррористические учения. В ходе мероприятия специалисты проверили практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны.

В сентябре сотрудники МЧС РФ проведут дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика