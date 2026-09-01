Мобильное приложение с кнопкой SOS для школ через "ЭРА-ГЛОНАСС" запустили в РФ

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С 1 сентября в российских школах, техникумах и колледжах заработает система вызова экстренных служб через "тревожную кнопку" в мобильном приложении на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "ГЛОНАСС".

Сервис прошел пилотные испытания в Пензенской области и теперь переходит к промышленной эксплуатации: со Дня знаний он начнет действовать в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области, готовится запуск в Московской области. Технологически система готова к масштабированию на всю страну.

Через приложение педагоги смогут одним нажатием кнопки сообщить об угрозе нападения, захвате заложников, возгорании, обнаружении подозрительных предметов или ином ЧП, а также добавить голосовые или текстовые пояснения.

Сигнал за секунды поступает в контакт-центр, после чего данные об объекте, характере происшествия и контакты ответственных лиц направляются в региональную "Систему-112" для реагирования экстренных служб. Уведомление о ЧП получат все сотрудники учебного заведения, установившие приложение.

Приложение доступно в App Store и Google Play, для активации организация получает лицензию. По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, новый функционал способен повысить безопасность миллионов учащихся и педагогов, дополняя действующие меры безопасности и не заменяя установленный порядок взаимодействия с правоохранительными органами и вневедомственной охраной.

Ранее в школах и детских садах прошли Всероссийские антитеррористические учения. В ходе мероприятия специалисты проверили практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны.

В сентябре сотрудники МЧС РФ проведут дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами.