31 августа, 23:49Политика
Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.
"Да. Я снял этот вопрос с повестки. Я исключил это: для подобного шага нет никаких оснований", – сказал американский лидер.
Он также сравнил расходы на военную операцию против Ирана с помощью Украине при предыдущей администрации. По его словам, США израсходовали в конфликте с Ираном значительно меньше вооружений, чем было передано Киеву при бывшем президенте Джо Байдене.
"Это для нас относительно небольшая война. Это не крупная война", – отметил Трамп.
Он добавил, что Байден передал Украине военной помощи на 300 миллиардов долларов бесплатно.
"Я тоже помогаю Украине, но они должны за это платить. Европа платит за это", – подчеркнул президент.
Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) ролики, изображающие нанесение ударов по иранскому острову Харк. Президент США не пояснил, зачем опубликовал эти материалы.