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31 августа, 23:49

Политика

Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Да. Я снял этот вопрос с повестки. Я исключил это: для подобного шага нет никаких оснований", – сказал американский лидер.

Он также сравнил расходы на военную операцию против Ирана с помощью Украине при предыдущей администрации. По его словам, США израсходовали в конфликте с Ираном значительно меньше вооружений, чем было передано Киеву при бывшем президенте Джо Байдене.

"Это для нас относительно небольшая война. Это не крупная война", – отметил Трамп.

Он добавил, что Байден передал Украине военной помощи на 300 миллиардов долларов бесплатно.

"Я тоже помогаю Украине, но они должны за это платить. Европа платит за это", – подчеркнул президент.

Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) ролики, изображающие нанесение ударов по иранскому острову Харк. Президент США не пояснил, зачем опубликовал эти материалы.

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