Собянин: ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы вечером 31 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Ночью 31 августа средства ПВО отразили атаку еще шести беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения их фрагментов также работали специалисты экстренных служб.

