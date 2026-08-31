Экс-футболист "Факела" и "Томи" Александр Касьян умер в 37 лет

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Умер бывший нападающий воронежского футбольного клуба "Факел" и томской "Томи" Александр Касьян. Об этом сообщила пресс-служба "Факела".

Как уточнил ФК, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра. В этот трудный час мы разделяем вашу боль", – говорится в сообщении.

Касьян родился 27 января 1989 года в селе Безыменном в Донецкой области. В начале своей карьеры выступал за мариупольский "Ильичевец" и донецкий "Шахтер".

В 2015 году спортсмен подписал контракт с воронежским "Факелом". В сезоне-2015/16 принял участие в 30 матчах клуба и забил семь голов. В 2016 году Касьян подписал контракт на год с "Томью". Первый матч в Российской Премьер-лиге он провел 7 августа 2016 года, заменив на поле Максима Тишкина в матче с "Локомотивом".

В феврале 2017 года спортсмен вернулся в "Факел", а летом заключил контракт по схеме "1+1" с калининградской "Балтикой". В 2018 году Касьян присоединился с курскому "Авангарду".

В 2023 году он стал игроком клуба "Бухара", 24 июля того же года спортсмен завершил карьеру футболиста.

