Певец Nikola Chen назвал глупым флешмоб с поеданием стирального порошка под его трек

В Сети завирусился опасный тренд – дети и подростки ради хайпа едят стиральный порошок на камеру. Чем грозит участие в таких челленджах и почему желание стать популярным порой выключает здравый смысл, разбиралась Москва 24.

"Накрахмалилась?"

Среди детей и подростков начал распространяться опасный тренд: под вирусный трек в соцсетях пользователи снимают ролики, в которых едят стиральный порошок или делают вид, что собираются взять его в рот. Все потому, что в песне есть строки: "Поцелуй на вкус как стиральный порошок".

В комментариях пользователи предположили, что на самом деле авторы заранее засыпают в емкости безопасный продукт.

"Вкусный сахар?"; "скажи, пожалуйста, что это просто мука или сахарная пудра, а не сам порошок"; "накрахмалилась?" – написали они.

Некоторые подростки признавались, что действительно подменили порошок на что-то съедобное, однако другие авторы пытались убедить аудиторию, будто все по-настоящему.

Кроме того, в Сети появились видео, как дети на камеру наносят краску на роговицу. На подобный контент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Ребят, такие действия крайне опасны для здоровья, и повторять их не стоит. Можно получить химический ожог, острое отравление или поражение органов. Будьте аккуратнее и не повторяйте глупости.

Исполнитель завирусившегося трека Nikola Chen (настоящее имя – Николай Турчинский) рассказал ИА "Регнум", что не рад такой популярности своего творчества и не одобряет опасных челленджей. По словам музыканта, в песне нет призывов к употреблению порошка, а та самая строчка отсылает к "горькой неразделенной любви".





Nikola Chen исполнитель завирусившегося трека Популярность трека в таком формате мне абсолютно не нравится, я это не поддерживаю. Я переживаю за детей, хоть и считаю, что они в видео не едят настоящий стиральный порошок, а едят сахар или муку.

Также Турчинский отметил, что в роликах обычно используются неофициальные ремиксы и ускоренные версии. Теперь команда исполнителя займется удалением со всех площадок как этих песен, так и оригинальной композиции.

"Надеюсь, эти действия помогут прекратить чей-то глупый флешмоб", – заключил он.

Это далеко не первый случай, когда опасные увлечения подростков попадают в поле зрения общественности и властей. Ранее СМИ сообщали, что российские подростки стали активно употреблять препарат от болезни Паркинсона, вызывающий галлюцинации и полную потерю контроля. С начала весны продажи этого лекарства выросли на 30%. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Москвой 24 возмутилась свободной продажей рецептурных препаратов и призвала наказывать тех, кто их продает детям.

Еще одна тревожная тенденция – употребление подростками ветеринарных препаратов от тревоги, боли и судорог с целью опьянения. Несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы таблетки на основе габапентина, а в отзывах описывали эффект от приема. Тогда интернет-площадки оперативно убрали с витрин ряд препаратов, опасных для человека, и провели мониторинг всей продукции.



Также в соцсетях вирусился еще один опасный тренд: дети наносили себе увечья, надрезая уголки губ, в попытке добиться "широкой улыбки". Все манипуляции они проводили дома, после чего авторы получали воспаления и другие осложнения.

Опасные развлечения

Если дети действительно едят стиральный порошок, последствия для здоровья могут быть крайне серьезными, предупредил в беседе с Москвой 24 биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Эксперт объяснил, что эти средства в основном имеют щелочную реакцию и содержат ферменты – энзимы, а также поверхностно-активные вещества (ПАВ).

"Вред для организма в первую очередь ощутим для ротовой полости, липотилические ферменты разрушают слизистую, что может привести к язвам, воспалениям и другим серьезным повреждениям", – сказал он.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Хуже всего будет тонкому и толстому кишечнику. ПАВ взаимодействуют с липофильными веществами (мембранами клеток) и могут нанести необратимый вред, разрушая мембраны. Возникает эффект "дырявого кишечника" – в кровь начинают всасываться вещества, которые не должны туда попадать, что может вызвать серьезное токсическое повреждение.

Если же человек вдохнет порошок, он попадет в бронхи и легкие. Энзимы могут ударить по стенкам бронхов и альвеолам, вызвать серьезное повреждение дыхательной системы, вплоть до удушья и астматических приступов.

При склонности к аллергии или бронхиальной астме возможен и летальный исход, человек рискует задохнуться, если альвеолы не смогут нормально функционировать. Причем смерть грозит, даже если вдохнуть пару граммов порошка, предупредил эксперт.

"Что касается того, что дети красят глаз, это во многом связано с появлением препаратов, меняющих цвет радужки химическим путем, их состав не раскрывается. Это может быть очень опасно. Существует и лазерный метод, способный разрушить коричневый пигмент, преобразовав его в другой оттенок, некоторые офтальмологи предлагают услуги по смене цвета глаз с карих на голубые или серые. Однако это тоже опасно, остатки красителя могут повлиять на состояние глаза", – добавил специалист.

Также Ходос предупредил, что органические или синтетические виды красителей способны проникнуть в ткани и окрасить их. Иммунная система глаза начнет бороться, выделяя цитокины, что может вызвать серьезные воспаления и повреждения тканей.

"Если красители не выводятся, пигментация остается надолго, что со временем отразится на светопропускании глаза. С возрастом светосила глаза падает, и такая пигментация может привести к куриной слепоте, в сумерках или темноте человек практически перестанет видеть", – подчеркнул биохимик.

Хайп выключает мозг?

Желание участвовать в челленджах, в том числе опасных для здоровья, связано с попыткой выделиться из толпы. Таким мнением с Москвой 24 поделился детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

"На мой взгляд, сегодня тренд "больше казаться, чем быть" доминирует в интернете и в России, и в мире. Если человек прославился, представил себя в необычном свете (необязательно выгодном с позиции здравого смысла), это обеспечивает ему долю признания и, возможно, дальнейший успех. Мы живем в эпоху, когда профессионализм и личностные качества обесценились, а на первый план выходят всевозможные (надеюсь, безобидные, но необдуманные) поступки", – сказал он.

По словам эксперта, дело не в отсутствии инстинкта самосохранения, поскольку у подростков он развит.

"Скорее это желание не доказать, а быть замеченным, как в "Ревизоре" Гоголя просили передать государю императору, что в городе N живут Добчинский и Бобчинский. Только в роли государя сегодня интернет-сообщество", – пояснил специалист.





Лев Пережогин детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Им все равно, на кого производить впечатление – на сверстников или старшее поколение. Любые отзывы – позитивные ("Ух ты, как круто!") или негативные ("С ума сошли") – важны. Главное, что тебя заметили. Это признание не столько в обществе сверстников (там скорее посмеются, чем одобрят), сколько в виртуальной среде. Чем больше хайпа, тем ты заметнее и привлекательнее. Это делается для поднятия самооценки: "Если у меня много лайков, значит, я крутой".

При этом он упомянул о случаях, когда популярность готовы покупать, в том числе через лайки или подписчиков на определенных платформах. Неважно, для бизнеса или самопрезентации, главная цель – "быть на волне", подчеркнул психотерапевт.

"Сегодня досрочный и бессмысленный контент забивает все остальное. Например, лекция Уоррена Баффета – одного из выдающихся инвесторов – болтается в Сети 6 лет и имеет 10 000 просмотров. Но многим людям нужны миллионы, а за небольшие цифры они даже ничего не будут делать", – добавил психотерапевт.

Важно осознавать, что демонстрация "крутости" не должна идти вразрез с безопасностью. Достичь уважения и признания вполне реально, избегая рискованных действий, заключил Пережогин.

