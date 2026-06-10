В Госдуме предложили жестко наказывать за продажу опасных лекарств детям

Российские дети скупают лекарства от болезни Паркинсона, вызывающие спутанность сознания, сообщили СМИ. Чем это грозит и какие меры необходимо принять для решения проблемы – в материале Москвы 24.
"Что-то с чем-то"
Спрос на лекарства от болезни Паркинсона вырос среди российских подростков, утверждает телеграм-канал Baza. По данным СМИ, продажи препарата, который провоцирует галлюцинации и полную потерю контроля над собой, с начала весны текущего года выросли на 30%.
"Это было что-то с чем-то", "Я очнулся грязным в постели. <…> Потом кент показал видео, в каком неадеквате я был и что вытворял", "Родные снимали меня и плакали", – отметили подростки в соцсетях.
Лекарство от этого недуга официально продается по рецепту, однако журналисты купили его без всяких документов в одной из аптек.
Ранее молодежь уже злоупотребляла ветеринарными лекарствами, которые заказывали через маркетплейсы для достижения опьянения. Тогда популярные российские маркетплейсы оперативно убрали их из продажи и усилили контроль за реализацией подобной продукции.
Также депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал запретить свободную продажу бетельного ореха, содержащего сильнодействующее вещество ареколин. Психиатр-нарколог Василий Шуров тогда согласился, что данный элемент особенно опасен для развивающегося мозга подростков.
"Лишать свободы"
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина возмутилась из-за свободной продажи лекарств для страдающих Паркинсоном, которые должны отпускаться исключительно по рецептам.
"Мы уже неоднократно сталкивались с препаратами, побочным действием которых являются галлюциногенные проявления. Кто-то подсаживает на них детей. Нужно просто ужесточить рецептурный отпуск, чтобы обеспечить доступность лекарства для тех, кому это необходимо, и уберечь детей от употребления", – заявила парламентарий Москве 24.
В противном случае, по ее словам, те, кто продает такие лекарства детям, должны нести наказание.
В свою очередь, биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос пояснил в беседе с Москвой 24, что данный препарат изначально предназначен для угнетения определенных рецепторов.
"Проблема в том, что некоторые додумались применять его в огромных количествах. Это вызывает неконтролируемое отключение определенных функций головного мозга: человек не помнит, что с ним происходило, взаимодействует с несуществующими объектами, перестает себя контролировать", – подчеркнул специалист.
По его словам, сам препарат не является наркотическим, однако устойчивость к нему возникает довольно быстро. Поэтому для дальнейшего получения аналогичного эффекта приходится увеличивать дозу, что приводит к еще более неадекватным реакциям организма.
Эксперт выразил надежду, что в аптеках ужесточат продажи препарата и его будут покупать именно те, кому он реально необходим в совершенно других концентрациях и количествах.