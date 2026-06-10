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10 июня, 15:32

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В Госдуме предложили жестко наказывать за продажу опасных лекарств детям

"Был в неадеквате": как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей

Российские дети скупают лекарства от болезни Паркинсона, вызывающие спутанность сознания, сообщили СМИ. Чем это грозит и какие меры необходимо принять для решения проблемы – в материале Москвы 24.

"Что-то с чем-то"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Спрос на лекарства от болезни Паркинсона вырос среди российских подростков, утверждает телеграм-канал Baza. По данным СМИ, продажи препарата, который провоцирует галлюцинации и полную потерю контроля над собой, с начала весны текущего года выросли на 30%.

"Это было что-то с чем-то", "Я очнулся грязным в постели. <…> Потом кент показал видео, в каком неадеквате я был и что вытворял", "Родные снимали меня и плакали", – отметили подростки в соцсетях.

Я так разок домой вернулся без обуви, футболки и телефона. <…> Гладил воздух, думая, что это собака.
пользователь Сети

Лекарство от этого недуга официально продается по рецепту, однако журналисты купили его без всяких документов в одной из аптек.

Ранее молодежь уже злоупотребляла ветеринарными лекарствами, которые заказывали через маркетплейсы для достижения опьянения. Тогда популярные российские маркетплейсы оперативно убрали их из продажи и усилили контроль за реализацией подобной продукции.

Также депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал запретить свободную продажу бетельного ореха, содержащего сильнодействующее вещество ареколин. Психиатр-нарколог Василий Шуров тогда согласился, что данный элемент особенно опасен для развивающегося мозга подростков.

"Лишать свободы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина возмутилась из-за свободной продажи лекарств для страдающих Паркинсоном, которые должны отпускаться исключительно по рецептам.

"Мы уже неоднократно сталкивались с препаратами, побочным действием которых являются галлюциногенные проявления. Кто-то подсаживает на них детей. Нужно просто ужесточить рецептурный отпуск, чтобы обеспечить доступность лекарства для тех, кому это необходимо, и уберечь детей от употребления", – заявила парламентарий Москве 24.

В противном случае, по ее словам, те, кто продает такие лекарства детям, должны нести наказание.

Начать нужно со штрафов, но если это продолжается, значит, стоит лишать человека либо свободы, либо диплома, чтобы такой сотрудник не мог работать.
Татьяна Соломатина
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

В свою очередь, биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос пояснил в беседе с Москвой 24, что данный препарат изначально предназначен для угнетения определенных рецепторов.

"Проблема в том, что некоторые додумались применять его в огромных количествах. Это вызывает неконтролируемое отключение определенных функций головного мозга: человек не помнит, что с ним происходило, взаимодействует с несуществующими объектами, перестает себя контролировать", – подчеркнул специалист.

По его словам, сам препарат не является наркотическим, однако устойчивость к нему возникает довольно быстро. Поэтому для дальнейшего получения аналогичного эффекта приходится увеличивать дозу, что приводит к еще более неадекватным реакциям организма.

Рано или поздно дело дойдет до токсического отравления, и тогда могут произойти очень неприятные случаи, вплоть до летальных.
Александр Ходос
биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека

Эксперт выразил надежду, что в аптеках ужесточат продажи препарата и его будут покупать именно те, кому он реально необходим в совершенно других концентрациях и количествах.

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