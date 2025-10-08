Психиатр Жесткова: увлечение онлайн-играми грозит бредовыми расстройствами

Первый случай группового бреда у геймеров зафиксировали во время онлайн-игры в Индии, сообщили СМИ. В чем причина такого явления и кто находится в зоне риска, разбиралась Москва 24.
Передается по Сети?
Ученые многопрофильных больниц Apollo в Индии впервые описали случай распространения бредовых идей в онлайн-пространстве, сообщили ТАСС в издании Consortium Psychiatriсum.
По их данным, 30-летний геймер убедил двух виртуальных друзей по онлайн-игре 24 и 27 лет в том, что некие внешние организации ведут за ним слежку в Сети с помощью искусственного интеллекта. В итоге все поверили, что кто-то пытается прогнозировать их поведение и выявлять уязвимые места, показало исследование. Какой именно онлайн-игрой были увлечены геймеры, не сообщается.
В итоге молодые люди стали пациентами психиатров, которые проанализировали произошедшее и провели тесты с помощью специальных шкал. Как результат – впервые удалось выявить индуцированное бредовое расстройство, которое развилось на фоне виртуального общения.
"Описанный нами случай ставит под сомнение традиционно признаваемую необходимость физической близости для передачи бредовых идей", – рассказал автор исследования, консультирующий психиатр многопрофильных больниц Apollo Банерджи Дебанджан.
Пациентам назначили антипсихотические препараты и обязательную "цифровую гигиену", ограничив время общения друг с другом. Повторное исследование через три месяца показало, что состояние всех значительно улучшилось.
Ранее же пользователи начали жаловаться на психоз, который вызывают нейросети. К примеру, одна девушка рассказала историю, как из-за использования популярного чат-бота ее молодой человек фактически сошел с ума.
На это нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская отметила в разговоре с Москвой 24, что порядка 10% обращений к передовому психологу связаны с последствиями общения с искусственным интеллектом, что похоже на зарождение новой пандемии. По словам эксперта, коммуникация с чат-ботами вызывает мнительность, люди начинают сомневаться в себе и наделять нейросети волшебными качествами.
Геймеры в опасности?
Если у человека психически стабильное состояние, онлайн-игры не сделают его нездоровым и более внушаемым. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.
"Другое дело, что зачастую подобные развлечения увлекают именно тех, у кого есть какие-то расстройства, или подростков, которые в принципе внушаемые. Также у тех, кому трудно социализироваться в окружающем мире, виртуальные игры часто занимают большую часть жизни", –подчеркнула психотерапевт.
Когда близкий человек много времени проводит в онлайн-играх, надо внимательно присматриваться к его поведению. Если он начинает закрываться, переставать общаться в реальной жизни, проявлять агрессию, стоит уговорить его пойти к психологу или психиатру, посоветовала Жесткова.
В то же время нейробиолог Владимир Алипов отметил в беседе с Москвой 24, что в массовом порядке подобных явлений не будет. Чтобы такая проблема появилась, люди должны находиться рядом, плотно общаться и взаимодействовать. Также важна соответствующая атмосфера, сопоставимая в каком-то смысле с погружением в транс, сказал эксперт.
Алипов призвал воспринимать соцсети и онлайн-игры лишь как один из способов быстрой коммуникации. В целом они не сделают здорового пользователя Сети более восприимчивым, доверчивым или склонным к тому, чтобы возник психоз или бредовое расстройство. Многое в этом плане зависит от самого человека и круга его общения, заключил эксперт.