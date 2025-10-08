Психиатр Жесткова: увлечение онлайн-играми грозит бредовыми расстройствами

Первый случай группового бреда у геймеров зафиксировали во время онлайн-игры в Индии, сообщили СМИ. В чем причина такого явления и кто находится в зоне риска, разбиралась Москва 24.

Передается по Сети?

Фото: 123RFfpphotobank

Ученые многопрофильных больниц Apollo в Индии впервые описали случай распространения бредовых идей в онлайн-пространстве, сообщили ТАСС в издании Consortium Psychiatriсum.

По их данным, 30-летний геймер убедил двух виртуальных друзей по онлайн-игре 24 и 27 лет в том, что некие внешние организации ведут за ним слежку в Сети с помощью искусственного интеллекта. В итоге все поверили, что кто-то пытается прогнозировать их поведение и выявлять уязвимые места, показало исследование. Какой именно онлайн-игрой были увлечены геймеры, не сообщается.

В итоге молодые люди стали пациентами психиатров, которые проанализировали произошедшее и провели тесты с помощью специальных шкал. Как результат – впервые удалось выявить индуцированное бредовое расстройство, которое развилось на фоне виртуального общения.

"Описанный нами случай ставит под сомнение традиционно признаваемую необходимость физической близости для передачи бредовых идей", – рассказал автор исследования, консультирующий психиатр многопрофильных больниц Apollo Банерджи Дебанджан.





Банерджи Дебанджан автор исследования, консультирующий психиатр многопрофильных больниц Apollo Это говорит о том, что психиатры при обследованиях пациентов с параноидальными и бредовыми расстройствами должны принимать во внимание их цифровую активность. Информация об онлайн-общении пациента и его сотоварищах в цифровой среде может быть столь же важной, как данные семейного и профессионального анамнеза.

Пациентам назначили антипсихотические препараты и обязательную "цифровую гигиену", ограничив время общения друг с другом. Повторное исследование через три месяца показало, что состояние всех значительно улучшилось.

Ранее же пользователи начали жаловаться на психоз, который вызывают нейросети. К примеру, одна девушка рассказала историю, как из-за использования популярного чат-бота ее молодой человек фактически сошел с ума.

На это нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская отметила в разговоре с Москвой 24, что порядка 10% обращений к передовому психологу связаны с последствиями общения с искусственным интеллектом, что похоже на зарождение новой пандемии. По словам эксперта, коммуникация с чат-ботами вызывает мнительность, люди начинают сомневаться в себе и наделять нейросети волшебными качествами.

Геймеры в опасности?

Если у человека психически стабильное состояние, онлайн-игры не сделают его нездоровым и более внушаемым. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.

"Другое дело, что зачастую подобные развлечения увлекают именно тех, у кого есть какие-то расстройства, или подростков, которые в принципе внушаемые. Также у тех, кому трудно социализироваться в окружающем мире, виртуальные игры часто занимают большую часть жизни", –подчеркнула психотерапевт.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Психологическое состояние в таком случае может ухудшаться из-за погружения в виртуальное общение. В итоге есть риск того, что человеку можно будет что-то внушить. И, конечно, это способно развиться в состояние вплоть до бредовых расстройств.

Когда близкий человек много времени проводит в онлайн-играх, надо внимательно присматриваться к его поведению. Если он начинает закрываться, переставать общаться в реальной жизни, проявлять агрессию, стоит уговорить его пойти к психологу или психиатру, посоветовала Жесткова.

В то же время нейробиолог Владимир Алипов отметил в беседе с Москвой 24, что в массовом порядке подобных явлений не будет. Чтобы такая проблема появилась, люди должны находиться рядом, плотно общаться и взаимодействовать. Также важна соответствующая атмосфера, сопоставимая в каком-то смысле с погружением в транс, сказал эксперт.





Владимир Алипов нейробиолог Прямое взаимодействие влияет на человека гораздо сильнее, заряжает эмоциями. Поэтому именно через физическое общение больше начинаешь доверять другому, когда он непосредственно смотрит тебе прямо в глаза, что-то говорит один на один. Когда коммуникация происходит онлайн, действие намного слабее.

Алипов призвал воспринимать соцсети и онлайн-игры лишь как один из способов быстрой коммуникации. В целом они не сделают здорового пользователя Сети более восприимчивым, доверчивым или склонным к тому, чтобы возник психоз или бредовое расстройство. Многое в этом плане зависит от самого человека и круга его общения, заключил эксперт.

