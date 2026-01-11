Форма поиска по сайту

11 января, 13:20

Наука

Ученые зафиксировали магнитную бурю с полярными сияниями на Земле

Фото: depositphotos/KrisCole

Вторая за январь магнитная буря произошла на Земле в ночь на 11 января. Она сопровождалась яркими полярными сияниями, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По информации ученых, пик активности пришелся на период с 01:00 до 03:00 по московскому времени. Интенсивность сияний достигала максимального значения – 10 баллов по специальной шкале. Нижняя граница свечения местами опускалась до широт около 50 градусов, что стало редким явлением.

Эксперты отметили, что магнитная буря была реакцией планеты на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из недавних солнечных вспышек. При этом прогнозы предполагали гораздо более слабое возмущение, которое должно было начаться днем.

В настоящее время Земля все еще находится внутри плазменного облака. Ученые допустили повторные геомагнитные возмущения.

Первая магнитная буря 2026 года была зафиксирована 2 января около 23:00. Ее уровень составил G1, то есть минимальный. Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря.

"Роскосмос" опубликовал фотографию туманности "Рождественская елка"

