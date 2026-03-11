11 марта, 09:38Транспорт
Трамваи задерживаются на улице Вавилова
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Затруднения в движении трамваев наблюдаются на улице Вавилова. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба столичного Дептранса.
Неполадки фиксируются вблизи остановки "Университетская клиника РУДН" у рейсов, следующих по маршрутам № Т1, 14 и 39.
В связи с этим было принято решение о корректировке путей следования городского транспорта. Горожанам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее схожая ситуация произошла с трамваями № Т1, А, 3, 38 и 39. Транспортные средства задерживались в районе Павелецкой площади. В качестве причины были указаны технические неполадки.
Движение общественного транспорта было восстановлено менее чем через час. Однако сразу следом задержка коснулась и вагонов № 1, 16 около остановки "Чертановская улица, 53".
