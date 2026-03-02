Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты трамваев А, № 3 и 39 восстановили работу в центре Москвы после проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Об изменении указанных маршрутов стало известно 27 февраля. В частности, трамвай А следовал от МЦД Калитники через станцию метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, трамвай № 3 – от станции метро "Чертановская" через Серпуховскую Заставу до Серпуховского Вала, а трамвай № 39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

При этом трамвайный диаметр Т1 работал без изменений благодаря автономному транспорту.

Ранее сообщалось, что в течение последнего года более 100 приподнятых платформ установили на трамвайных остановках в столице. Проект реализовывался в сотрудничестве с комплексом горхозяйства.

