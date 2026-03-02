Продажи кроссоверов "Москвич М70" и "Москвич М90" начнутся в марте

Фото: ТАСС/Диана Загртдинова

Продажи новых кроссоверов "Москвич М70" и "Москвич М90" начнутся в марте этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

Цена "Москвича М70" с учетом специальных предложений будет начинаться от 2,69 миллиона рублей, а "Москвича М90" – от 3,86 миллиона.

Ранее на автозаводе "Москвич" стартовало производство новой модели электромобиля UMO. Первые 100 автомобилей передадут таксопаркам. Для розничных клиентов планируется реализовать модель UMO 5, в том числе через дилерскую сеть компании.

Данный автомобиль относится к С-классу с высокой степенью локализации программного обеспечения. Он также адаптирован под российский климат.